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İsrail'de kritik süreç başladı! Netanyahu'nun tuzağı ortaya çıktı: Her şeyi kaybedebilir

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#İsrail#Netanyahu#Eisenkot
İsrailde kritik süreç başladı Netanyahunun tuzağı ortaya çıktı: Her şeyi kaybedebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 09:08

İsrail'de Gadi Eisenkot'un hükümeti kurma görevini almasının ardından Netanyahu, iktidarını korumak için harekete geçti. Maariv gazetesine göre Netanyahu, koltuğu kaybetmemek amacıyla plan hazırladı ancak Likud içinde bu girişimlerin başarısız olabileceği endişesi yaşanmaya başladı. Likud içinden bazı kaynaklar, "mucize ummaktan başka çare kalmadı" ifadesini kullandı.

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İsrail'de Gadi Eisenkot'un hükümeti kurma görevini almasıyla birlikte kulislerdeki pazarlıklar hız kazandı. Netanyahu, iktidarını korumak ve muhalefetin yeni bir koalisyon kurmasını engellemek için harekete geçerken, kendi partisi Likud'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

Maariv gazetesinin haberine göre Netanyahu, ultra-Ortodoks partileri Eisenkot'un hükümetinden uzak tutma ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman'ı kendi tarafına çekme "tuzağı" hazırladı. Ancak Likud içinde, bu girişimlerin sonuç vermeyeceğini düşünenler var. Parti kaynakları, “Mevcut durumda, Tanrı'ya güvenmekten ve bir mucize ummaktan başka çare kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

İsrailde kritik süreç başladı Netanyahunun tuzağı ortaya çıktı: Her şeyi kaybedebilir

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"MUCİZE BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Eisenkot'un hükümeti kurma yetkisini almasının ardından Netanyahu, Likud'un üst düzey yöneticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakanlara ve siyasi ortaklarına çeşitli görevler veren Netanyahu, özellikle ultra-Ortodoks partilerin liderleriyle temaslara ağırlık verdi.

Likud kaynakları, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde Netanyahu'nun ultra-Ortodoks partileri kendi tarafında tutabilecek somut herhangi bir aracının olmadığını kabul etti. Parti içinden bazı isimler, “Mevcut durumda, Tanrı'ya güvenmekten ve bir mucize ummaktan başka çare kalmadı” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN 'ASKERLİK' PLANI

Koalisyon görüşmelerinin en önemli konusu, ultra-Ortodoks erkeklerin askerlik hizmetine ilişkin düzenleme. Likud kaynaklarına göre Eisenkot, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin kabul edebileceği bir yasa teklifi sunarsa Netanyahu'nun bu anlaşmayı engellemesi imkansız hale gelecek.

İsrailde kritik süreç başladı Netanyahunun tuzağı ortaya çıktı: Her şeyi kaybedebilir

İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri yapan Haredilere müdahale etmişti.

Eisenkot'un ultra-Ortodoksların istediği yasayı çıkaramayacağını savunan Netanyahu, Haredi liderlere “Yüksek Mahkeme, sizin yasalarınıza aykırı olan Eisenkot'un askerlik yasasını geçersiz kılmayacaktır” cevabını verdi. Ancak Likud içerisinden bazı isimler, hükümet kurulmadan önce yasanın çıkarılmasını şart koyması ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti.

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Lieberman da ultra-Ortodoks partilerle görüşmeye yönelik karşıtlığını geri çekti. Lieberman, 2018'de desteklediği zorunlu askerlik taslağının yeniden ele alınmasını ve İsrail ordusunun ihtiyaçlarına göre güncellenmesini önerdi.

Likud içerisinden kaynaklar, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi ihtimalini "Netanyahu her şeyini kaybedebilir" ifadesiyle değerlendirdi.

NETANYAHU'DAN LİBERMAN'I YENİDEN KENDİ TARAFINA ÇEKME GİRİŞİMİ

Netanyahu'nun planındaki bir diğer hamle ise Liberman'ı kendi tarafına çekmek üzerine kuruldu. Likud içinden bazı isimler, Lieberman ile siyasi iş birliğini yeniden kurmak için girişimlerde bulundu. Partideki bazı yöneticiler, Lieberman'ın “eve, sağa ve Likud'a dönmeye” ikna edilebileceğini düşündü.

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Ancak bu girişimler sonuç vermedi. Likud kaynaklarından biri, “Lieberman istemiyor, onunla konuşmak için birçok girişimde bulunuldu, ancak Bibi ile hiçbir şekilde görüşmeye yanaşmıyor” dedi.

İsrailde kritik süreç başladı Netanyahunun tuzağı ortaya çıktı: Her şeyi kaybedebilir

Öte yandan Lieberman, 61 milletvekilinin desteğini alan bir hükümet kurulması halinde Likud'dan bazı isimlerin yeni koalisyona geçebileceğini düşündüğünü belirtti.

Lieberman, Maariv'e yaptığı açıklamada, “61 üyeli bir hükümet kurulur kurulmaz, Likud'dan en az 3-4 Knesset üyesini kendi saflarına katmak büyük olasılıkla mümkün olacaktır” dedi.

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#İsrail#Netanyahu#Eisenkot

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