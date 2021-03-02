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HaberlerDünya Haberleriİsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak
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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak

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İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsü atlatan kişilere de Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapılmasını kararlaştırdı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'u 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.

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