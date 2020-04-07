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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 07.04.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı

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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı
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İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 6'ya ulaşırken, can kaybı 60'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan üç hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 102 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 6'ya çıktığı aktarıldı. Hastalardan 153'ünün durumunun ağır olduğu, 585 kişinin iyileştiği kaydedildi.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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