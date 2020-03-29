SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 249 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edildiÄŸi belirtildi.Â BÃ¶ylece vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bin 865'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, hastalardan 66'sÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, 89 kiÅŸinin de iyileÅŸtiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.



Ãœlkede, bugÃ¼ne kadar 12 kiÅŸi Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.ÂÄ°srail'de Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda, tÃ¼m okullarda eÄŸitime ara verilirken, kapalÄ± ve aÃ§Ä±k alanlarda 10 kiÅŸiden fazla katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n bulunduÄŸu toplantÄ± ve etkinlikler yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ãœlkede ayrÄ±ca market, eczane, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± ve bankalar dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok ticari iÅŸletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.



Tel Aviv yÃ¶netimi, virÃ¼s nedeniyle Ä°srail'de ikamet edenler hariÃ§ tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine de yasak getirmiÅŸti.