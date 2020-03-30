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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:47,Son Güncelleme:/

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

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İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
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 İsrail'de yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

 

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