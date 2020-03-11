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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 70'e yükseldi

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İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 70'e yükseldi
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İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 12 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yakın zamanda İspanya'dan dönen 9 yaşındaki bir çocukta da virüs tespit edildiği kaydedildi.
Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 70'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.

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