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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi

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İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi
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İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 7 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalananlardan 4'ünün Avrupa'dan ve 1'inin yakın zamanda Azerbaycan'dan döndüğü, diğer 2'sine ise virüsün daha önce Kovid-19 rastlanan kişilerden bulaştığı kaydedildi.

Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 58'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.

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