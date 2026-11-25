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İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından koalisyon anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardı.

Öte yandan Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi, Eisenkot'un Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ile ulusal birlik hükümeti kurulmasına yönelik görüşmeler yürütmesi nedeniyle Yashar Partisi ile koalisyon müzakerelerini askıya aldığını duyurdu.

EISENKOT HÜKÜMETİ GELECEK HAFTA KURMAYI HEDEFLİYOR

İsrail merkezli i24 News'e konuşan Eisenkot'un liderliğindeki bloktan bir kaynak, yeni hükümetin gelecek haftanın sonuna kadar göreve başlamasının hedeflendiğini aktardı. Yemin töreni için çarşamba gününün son tarih olduğunu belirten kaynak, "Bunu yapmaya kararlıyız" dedi.

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Eisenkot'un bloğu, hükümetin kurulduğunun açıklanmasının ardından yemin töreni için yasaların tanıdığı bir haftalık sürenin tamamını kullanmayı düşünmüyor.

Kaynak, sürecin hızlandırılmasına ilişkin, "Hükümetin kurulduğunun açıklanması ile yemin töreni arasında bir hafta beklemekle ilgilenmiyoruz çünkü yasa bunu mümkün kılıyor. 24 saat içinde yapılabilir" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma yetkisini Netanyahu yerine birleşik muhalefet bloğunun adayı Eisenkot'a vermişti.

"İKTİDAR HIRSI NETANYAHU'YU ÇILDIRTTI"

Eisenkot ile koalisyon anlaşması imzalayan Avigdor Lieberman, sosyal medya platformu X üzerinden Netanyahu yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

Netanyahu ve Savunma Bakanı'nı sert sözlerle eleştiren Lieberman, "İktidar hırsı başbakanı ve savunma bakanını çıldırttı" dedi. İsrailli siyasetçi, "Sorumluluk ve sağduyu onların güçlü yönleri değil" ifadelerini kullandı.

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İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman

İRAN'A YÖNELİK SALDIRIYA KARŞI ÇIKTI

İran'ın kimyasal silahlara sahip olduğuna ilişkin açıklamaları "ciddi" olarak nitelendiren Lieberman, "İstihbarat ve operasyonel açıdan bakıldığında, yakın vadede İsrail'in bağımsız bir saldırısı için hiçbir gerekçe bulunmadığını" savundu.

İsrail istihbarat kurumlarının muhalefete karşı kullanılmış olabileceğini de öne süren Lieberman, "Bir gün MOSSAD'ı, Şin Bet'i ve diğer kurumları Değişim Bloku liderlerine karşı kullandıklarını ve hâlâ kullanmakta olduklarını keşfedersek şaşırmayacağım" diye konuştu.

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İsrail Geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu

EISENKOT KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE AŞAMA KAYDETTİ

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre, Yashar Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi arasındaki koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Haberde, müzakere sonuçlarının gelecek hafta kamuoyuna açıklanabileceği aktarıldı.

Görüşmelerdeki temel anlaşmazlığı, zorunlu askerlik görevini yerine getirmeyen ultra Ortodoks Yahudilerin tutuklanmasının nasıl önleneceği konusu oluşturuyor. Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, yeni hükümet göreve başlamadan önce bu konuda bir yasa çıkarılmasını isterken Eisenkot, hükümet kurulduktan sonra kabine kararı alınmasını savunuyor.

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AZINLIK HÜKÜMETİ SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Maariv gazetesi, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri Yaakov Asher'in, partisinin hahamlarını müzakereler hakkında bilgilendirdiğini ve görüşmelerin sürdürülmesi için onay aldığını yazdı.

Eisenkot'un liderliğindeki blok, azınlık hükümeti kurma ihtimalini de değerlendiriyor. Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ile iki Arap partisinin güven oylamasında çekimser kalması halinde Eisenkot, diğer ultra Ortodoks parti Şas'ın aleyhte oy kullanmasına rağmen oylamaya katılan milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alabilecek. Ancak taraflar henüz bu seçenek üzerinde anlaşmaya varmadı.

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Eisenkot'un yeni hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. Yashar Partisi lideri, ihtiyaç duyması halinde 14 günlük ek süre talep edebilecek.