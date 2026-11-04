İsrail’de koalisyon görüşmeleri başlıyor... Hedef Netanyahu’yu devirmek

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İsrail’de 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından iki ana blokun da 61 sandalyeye ulaşamamasıyla koalisyon pazarlıkları başlıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün partilerle istişarelere başlayarak yeni hükümetin kurulması için ilk adımı atacak. Herzog, iki günlük temaslarını yarın akşam seçimden 27 milletvekiliyle birinci çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud partisiyle tamamlayacak. Partiler, görüşmelerde hükümeti kurmakla görevlendirilmesini istedikleri ismi bildirecek.

MUHALEFETİN ADAYI EISENKOT

Netanyahu karşıtı cephede yer alan Yaşar, Beyachad, Demokratlar ve Yisrael Beytenu liderleri ise dün seçim sonrası ilk kez bir araya geldi. Yaklaşık 70 dakika süren görüşmenin ardından dört parti, Yaşar lideri Gadi Eisenkot’u Herzog’a hükümeti kurmakla görevlendirilmesi için önermekte uzlaştı. Filistinli Arap partileriyle işbirliğine açık destek veren solcu Demokratlar’ın sözcüsü Hila Shenitzky, toplantının ardından Hürriyet’e konuştu. Toplantının olumlu geçtiğini belirten Shenitzky, “Tüm parti liderleri yeni bir hükümet kurmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğinin farkında. Knesset’te atılması gereken ilk adımları da görüştük” dedi.

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FİLİSTİNLİ ARAPLAR İLE İŞBİRLİĞİ

Demokratlar lideri Yair Golan’ın dün Arap partileri Ra’am ve Ortak Liste’nin liderleriyle bir araya geldiğini de belirten Shenitzky, görüşmelerde işbirliğinin sürdürülmesi ve hükümet kurma ihtimalinin ele alındığını belirtti. Demokratlar’ın Netanyahu liderliğinde olası bir ulusal birlik hükümetine karşı olduğunu belirten Shenitzky, “En önemli görevimiz Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırmak. Halk bunun için oy verdi ve bizim de bunu hayata geçirmek için çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Seçim gecesi “güçlü, ulusal ve sağcı bir koalisyon” kuracağını savunan Netanyahu, önceki gün ise kendi başbakanlığında “geniş bir ulusal hükümet” kurmaya açık olduğunu açıklamıştı.

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EISENKOT’TAN YEŞİL IŞIK YOK

Eisenkot’tan da taktik değiştiren rakibi Netanyahu’ya ret geldi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Eisenkot, “Netanyahu liderliğindeki bir hükümette yer almayacağım” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesi halinde de kararının değişmeyeceğini belirten Eisenkot’un, “Trump beni davet ederse kendisine saygı gösterir ve görüşmeye giderim ancak bunun İsrail’in iç meselesi olduğunu vurgular, herhangi bir müdahaleye izin vermem” dediği belirtildi.