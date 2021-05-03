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HaberlerDünya Haberleriİsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

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İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi. Ülkede aşılama sürecinin tamamlanmasıyla sosyal mesafe kalkmış, sokaklar dolup taşmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrailde ilk kez Kovid-19un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

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