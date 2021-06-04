İsrail’de ilk kez Arapların partisi hükümete katılıyor

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kurmak için başarısız olmasının ardından koalisyon hükümetini kurması için görevlendirilen merkezdeki Yesh Atid partisi lideri Yair Lapid, hükümeti kurmak için gereken sayıya ulaşmayı başardı. Lapid, hükümeti kurması için verilen süresinin bitiminden bir saat önce İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile yapılan anlaşma çerçevesinde dönüşümlü başbakanlığa dayalı bir hükümet kurmak için çoğunluğun elde edildiğini bildirdi. Farklı görüşlerden partilerin bir araya geldiği koalisyonda 8 parti yer alırken, ilk defa İsrailli Arapların partisinin de yer alacağı hükümetin 14 Haziran’a kadar yemin edip güvenoyu alması gerekiyor.

RA’AM KOALİSYONDA

İsrail meclisinde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi’nin (Ra’am) lideri Mansur Abbas da koalisyon hükümetine katılmak için imza attı. Böylece ilk kez İsraili Arapları temsil eden bir parti İsrail hükümetinde yer almış olacak. Ra’am anlaşmanın ardından koalisyon maddeleriyle ilgili bilgi paylaşılan bir yazılı açıklama yaptı. Buna göre İsrail meclisinin 2017’de çıkardığı ve Araplara ait evlerin yıkım sürecini hızlandırmayı amaçlayan yasada 120 gün içinde değişiklik yapılmasının öngörüldüğü ve hükümetin kurulmasından sonraki 45 gün içinde Negev’deki 3 Arap köyünün, 9 ay içinde de diğer köylerin tanınmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca Ra’am’ın meclis içişleri komitesi ile Arap işleri komitesi başkanlıkları ve meclis başkan yardımcılığı pozisyonunu üstleneceği aktarıldı.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun 12 yıllık iktidarına son veren Yair Lapid-Naftali Bennett ortaklığındaki yeni hükümet, İsrail siyasetinin sağ ve solundaki en uç aktörlerin oluşturduğu hükümet olarak dikkat çekiyor. İsrail’in yeni hükümetinde başbakanlık görevi, koalisyon ortakları Naftali Bennett ve Yair Lapid arasında 2’şer yıl dönüşümlü olarak yapılacak.



NETANYAHU HÂLÂ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Binyamin Netanyahu’nun 14 Haziran’a kadar alınması gereken güvenoyu oylamasını geciktirmek için adım atması öngörülüyor. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu’nun müttefiklerini koalisyon hükümetinin kurulmasını önlemek için ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantıya çağırdığı öne sürüldü. Koalisyon bloku ise Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili olan Meclis Başkanı Yariv Levin yerine yeni bir isim getirmek için 61 kişinin imzasıyla dilekçeyi meclise sundu. 8 partinin hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekilinden 1 fazla sayıya ulaşması, koalisyonun güvenoyu alıp alamayacağı hakkındaki soru işaretlerini arttırıyor.

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