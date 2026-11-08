İsrail’de hükümeti kurma görevi Eisenkot’a verildi

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, mecliste temsil edilen siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişare turunun ardından, yeni hükümeti kurma görevini Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a verme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Eisenkot’a bugün hükümeti kurmak için düzenlenecek resmi törenle yetki belgesi verilecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en büyük rakibi olan Eisenkot’un hükümeti kurmak için 28 günü var. Gerekli görülmesi hâlinde Herzog’un bu süreyi 14 gün daha uzatma yetkisi mevcut. Ülkede 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimler, sandıktan net bir kazanan çıkaramamış ve derin bir siyasi kilitlenmeye yol açmıştı. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 53 milletvekilinde kalırken, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 48 milletvekili çıkarabilmişti. 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde (Knesset) tek başına iktidar veya çoğunluk hükümeti kurmak için gereken 61 sandalye sınırına hiçbir blok tek başına ulaşamazken, Arap partilerinin tercihleri kilit rol oynamıştı. Herzog’un bu hafta yürüttüğü istişareler sonucunda; Eisenkot’un hükümeti kurması yönünde görüş bildiren milletvekili sayısı 67’ye ulaşırken, Netanyahu’yu destekleyen milletvekili sayısı 46’da kaldı. Bu tablo, uzun süredir iktidarda olan Netanyahu’nun gücünü sarstı.