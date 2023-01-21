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İsrail'de hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Binyamin Netanyahu#İsrail#Protesto
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 22:14

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek isteyen on binlerce kişi, Habima Meydanı'nda toplandı. İsrail polisi, gösterilere 100 bin kişinin katılımını beklediklerini açıklarken, başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gösteriye katılan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada gördüğünüz şey ülkeyi destekleyen bir gösteridir. Bu ülke için bir gösteridir. Ülkeyi seven insanlar bugün buraya demokrasisini, mahkemelerini, bir arada yaşama ve ortak çıkar fikrini savunmak için geldiler. Kazanana kadar pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Binyamin Netanyahu#İsrail#Protesto

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