İsrail'de hükümet karşıtı protestolar sürüyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek isteyen on binlerce kişi, Habima Meydanı'nda toplandı. İsrail polisi, gösterilere 100 bin kişinin katılımını beklediklerini açıklarken, başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gösteriye katılan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada gördüğünüz şey ülkeyi destekleyen bir gösteridir. Bu ülke için bir gösteridir. Ülkeyi seven insanlar bugün buraya demokrasisini, mahkemelerini, bir arada yaşama ve ortak çıkar fikrini savunmak için geldiler. Kazanana kadar pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.