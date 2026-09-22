İsrail'de hesap değişti: Türkiye'nin gücüne karşı yeni plan

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İsrail güvenlik yetkililerinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı filosundaki büyümeyi gerekçe göstererek denizaltı sayısının artırılmasını tavsiye ettiği bildirildi. İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetimine mevcut filonun yeni alımlarla 8 denizaltıya çıkarılması yönünde öneri sunulduğunu aktardı.

İSRAİL TÜRKİYE'NİN DENİZALTI GÜCÜNÜ TAKİP EDİYOR

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail yönetimi Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı kapasitesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haberde, Türkiye'nin mevcut 14 operasyonel denizaltısının önümüzdeki yıllarda 18'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

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İsrail'in ise halen 5 denizaltıya sahip olduğu, 6'ncı denizaltının da yakın zamanda ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

SAVUNMA YETKİLİLERİNDEN 8 DENİZALTILIK FİLO ÖNERİSİ

Habere göre İsrailli savunma yetkilileri, denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyeyi siyasi yönetime sundu. İsrail'in bu kapsamda Almanya yapımı yeni nesil denizaltılarla filosunu genişletmeyi değerlendirdiği bildirildi.

İsrail ile Almanya arasında yapılan son anlaşmaya göre Tel Aviv'in aynı fiyat üzerinden 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak İsrail yönetiminin bu hakkı henüz kullanmadığı belirtildi.

Savunma yetkililerinin öncelikli olarak fiyat artışı yaşanmadan söz konusu opsiyonun kullanılmasını, ardından 8'inci denizaltının satın alınmasını önerdiği aktarıldı.

DENİZALTI PERSONELİ İÇİN İNCELEME YAPILMADI

İsrail'deki denizaltı personel gücüne ilişkin tartışmaların da gündemde olduğu belirtildi. Haberde, filonun genişletilmesi halinde ortaya çıkabilecek personel ihtiyacının henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmadığı ifade edildi.

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İsrailli üst düzey savunma kaynaklarına dayandırılan habere göre, yeni denizaltı alımlarının İsrail'deki seçimlere kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Bu nedenle söz konusu adımın kurulacak yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiği kaydedildi.