İsrail’de günün iddiası: Netanyahu’nun karısı Mossad’a bile karışıyor

Bu kez bir videoda Netanyahu’nun karısı Sara Netanyahu ile bir evlilik sözleşmesi bulunduğu, bayan Netanyahu’nun gizli toplantılara katılabildiği, Mossad ve Şin Beth istihbarat örgütlerinin başkanlarının atanmasını bile veto edebileceği öne sürüldü.

The Times of Israel isimli haber sitesine göre, iddianın sahibi ülkenin havacılık ve uzay sanayisi şirketi Israel Aerospace’in eski başkan yardımcısı David Arzi. 1999’da Netanyahu’nun avukatı David Shimron’un bu belgeyi okumasına izin verdiğini iddia ediyor. Arzi’ye göre Sara Netanyahu, Mossad, Şin Beth ve genelkurmay başkanı atamaları için olur veriyor. Eğer yetki aranmazsa bu sözleşmenin ihlali anlamına geleceği, Netanyahu’nun servetini Sara’ya vermek zorunda kalacağı iddia ediliyor. Netanyahu’nun ofisi iddiayı yalanladı.

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