İsrail'de günlük vaka sayısında rekor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 43 bin 455 test yapıldığı, bunun 3 bin 904'ünün pozitif olduğu belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede böylece toplam vaka sayısının 143 bin 49'a yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 474'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 31 BİNİ AŞTI

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 31 bin 769'a ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 8 Eylül'den itibaren virüsün yaygın olduğu 40 bölgede bir haftalığına 19.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.