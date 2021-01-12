SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, son 24 saatte 126 binden fazlaÂ Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bunlardan 9 bin 589'unun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Bu, Ã¼lkede ilk vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Åžubat 2020'den buÂ yana kaydedilen en yÃ¼ksek gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± olurken, yaklaÅŸÄ±k 9,3Â milyon nÃ¼fusa sahip Ä°srail'de toplam vaka sayÄ±sÄ±Â 504 bin 269'a yÃ¼kseldi.Â

Son bir gÃ¼nde 19 kiÅŸinin daha virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±nÂ 3 bin 704'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Hastalardan 1027'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, 425 bin 926 kiÅŸinin deÂ iyileÅŸtiÄŸi kaydedildi.Â

Ã–te yandan ilk dozÂ Kovid-19Â aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± daÂ 1 milyon 854 bine ulaÅŸtÄ±.Â

AKTÄ°F VAKA SAYISINDA SERT YÃœKSELÄ°ÅžÂ

Ä°srail'de geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±ndaÂ baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k 1 ay sÃ¼ren karantina sayesinde 8 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸen aktif vaka sayÄ±sÄ±, son gÃ¼nlerde yaÅŸanan artÄ±ÅŸ nedeniyle 74 bin 639'aÂ Ã§Ä±ktÄ±.

Tel Aviv yÃ¶netimi,Â Kovid-19Â salgÄ±nÄ± nedeniyle 27 AralÄ±k 2020'deÂ 3. kez karantina ilan etmiÅŸti. Â

Vaka sayalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ nedeniyle Ä°srail yÃ¶netimi, 7 Ocak PerÅŸembe gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren karantina kurallarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â

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