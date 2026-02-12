İsrail'de gizli toplantı! Gündem: Türkiye... 'Dört ülke birleşti'

Haberin Devamı

İsrail Meclisi, Doğu Akdeniz'deki Türkiye etkisine karşı gerçekleştirilen gizli bir toplantıya ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

İsrail gazetesi Maariv’in “Dört ülke Türkiye’ye karşı birleşti” başlıklı haberinde; İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) milletvekillerinin gerçekleştirdiği toplantının detaylarına yer verildi.

Haberde, Türkiye’nin bölgedeki etkisine karşı İsrail, Yunanistan, GKRY ve ABD arasında Doğu Akdeniz İttifakı’nın güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE

Toplantıya İsrail Meclisi üyeleri, temsilciler ve uzmanlar katıldı. Görüşmelerde Türkiye’nin bölgede etkin bir güç olarak yükselişi ile ülkeler arasındaki iş birliğinin güvenlik, ekonomik ve siyasi sonuçları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İsrailli Milletvekili Ohad Tal, toplantıda yaptığı konuşmada, "7 Ekim’den bu yana bölgemizde Müslüman Ekseni’nin yükselişe geçtiğine tanık oluyoruz. Bu gerçeklik, yeni zorluklar ve bölgedeki istikrarı, güvenliği, enerjiyi ve ticareti baltalama tehlikesini beraberinde getiriyor. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasında, büyük altyapı, doğal kaynaklar ve güvenlik projeleri de dahil olmak üzere iş birliğinin güçlendirilmesi stratejik bir hamle olup Türkiye’nin yükselişini dizginlemeye yönelik bir yanıttır. Bugün burada tartıştığımız ittifak budur" ifadelerini kullandı.

“ANKARA BUNLARI GÖRSÜN”

Orta Doğu Forumu CEO’su Greg Roman ise toplantının önemine dikkat çekerek, "Bu toplantı son derece önemli; dört parlamento görüşüyor ve ortak yasal adımlar planlıyor. Orta Doğu Forumu’nun bu lobi faaliyetini ve tartışmayı başlatma hakkı var. Ankara bunları görsün” dedi.

F-35 VE NATO VURGUSU

ABD’den Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Payne, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin arttığını savunarak, "Son yıllarda, ister Gazze ile ilgili söylemler, ister Suriye’deki nüfuz, isterse dünyanın diğer bölgelerindeki faaliyetler olsun, Türkiye’nin kabul görmüş çerçevelerin ötesine geçtiğini gördük. Bu nedenle Türkiye’nin F-35 uçaklarını satın almasına karşıyım ve bunu NATO aracılığıyla yapmanın hiçbir anlamı yok” diye konuştu.

Demokrat Parti’den Kongre Üyesi Brad Schneider ise Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Orta Doğu’daki ortaklarımızın kimler, düşmanlarımızın kimler olduğu, kimin iş birliğine istekli olduğu ve kimin zorluk ve engeller yarattığı konusunda net olmalıyız. Adımlarımızı birlikte atarak bölgedeki tehditlere karşı birlik olmalıyız. Ankara’nın gücünü durdurmak zor olabilir ama beraber olursak imkansız değil” ifadelerini kullandı.