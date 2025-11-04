İsrail’de filmlere konu olacak acımasızlık: Filistinlilere işkenceyi sızdıran savcıya tutuklama

Haberin Devamı

GAZZE’de gözaltına alınan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire cinsel işkence yapan askerleri serbest bırakan İsrail, olayın görüntülerinin sızdırılmasında rol oynadığı iddiasıyla, daha önce görevinden istifa eden askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi’yi tutuklayarak hâkim karşısına çıkardı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Tomer-Yerushalmi ve olayda ismi geçen diğer başsavcı Albay Matan Solomosh’un çarşamba gününe kadar gözaltında kalmasına karar verildiği kaydedildi. Solomosh, başsavcının sızdırma olayını örtbas etmeye çalışmasına yardım etmekle suçlanıyor. 51 yaşındaki kadın başsavcı Tomer-Yerushalmi pazar sabahı Tel Aviv plajında kaybolmasının ardından akşam saatlerinde sağ olarak bulunmuş; polis, başsavcının bulunduğunu ve güvende olduğunu açıklamıştı. Başsavcının telefonunu kırarak intihar girişimi havası vermeye çalıştığı iddiaları da söz konusu.

CİNSEL SALDIRI VİDEOSU

Temmuz 2024’te bir İsrail haber kanalında yayınlanan görüntülerde, Necef Çölü’nde yer alan Sde Teiman askeri üssündeki yedek askerlerin bir tutukluyu kenara çektiği, ardından güvenlik kameralarının görüşünü engellemek için olay mahallini kalkanlarla çevrelediği, bu sırada da Filistinlinin dövüldüğü ve keskin bir cisimle rektumundan bıçaklandığı görülmüştü. Haaretz’in soruşturma dosyalarına dayandırdığı haberlere göre, söz konusu tutuklu cinsel saldırıya uğradı ve tedavi amacıyla çok sayıda ameliyat geçirdi. Olayın medyaya yansımasının ardından polis askeri üsse bir baskın yapmış, 9 askeri gözaltına almıştı. Bu haberler üzerine aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti. Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı. İsrail medyası olayın merkezindeki Filistinli tutuklunun, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması çerçevesinde 13 Ekim’de Gazze’ye geri gönderildiğini duyurdu.

Matan Solomosh

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, birkaç gün önce görüntülerin “orduya zarar verdiğini” belirterek Askeri Savcılığın görüntülerin sızdırılması olayıyla ilişkisi sorgulandığı için Askeri Savcı Yerushalmi’nin ordu üniformasını taşımaya hakkı olmadığını ve göreve dönmeyeceğini açıklamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, olayın ordunun imajına yönelik “en ciddi halkla ilişkiler saldırılarından” biri olduğunu iddia ederek tam soruşturma sözü vermişti.

İŞKENCEYE TEPKİ YOK

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de “Eğer iddialar doğruysa savcı parmaklıklar arkasında yaşamak zorunda kalacak” ifadesini kullandı. Öte yandan İsrailli yetkililerin, Filistinli esire karşı gerçekleştirilen işkenceye ilişkin herhangi bir tepki göstermemesi dikkati çekmeye devam ediyor. Söz konusu video, ülkedeki sol kesim tarafından, Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye ilişkin çok sayıda raporu destekleyen somut kanıt olarak değerlendiriliyor.

Filistinli mahkuma tecavüz ettikleri görüntünün yayınlanması sonrası mağdur olduklarını iddia edip adalet talep eden İsrailli tecavüzcü askerler, destekçilerinin de katılımıyla yüzlerine kar maskesi takarak basın toplantısı düzenledi.

BİLGİ NOTU

İsrail’de askeri baş savcı, orduda en üst düzey hukuk yetkilisi kabul edilir. Ordunun operasyonlarının uluslararası hukuka uygunluğunu denetler, ayrıca askerlerin işlediği suçları soruşturur ve yargı sürecini yürütür.

