İsrail’de Filistin karşıtı yasa iptal

İSRAİL’de, Arap asıllı İsrail vatandaşlarının Filistin’deki yakınlarıyla “aile birleşimini zorlaştıran” yasanın uzatılmasını öngören yasa teklifi meclisten onay alamadı. “Aile birleşimi” olarak bilinen yasanın süresinin uzatılması için yapılan oylamada, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) 59’ar evet ve hayır oyu çıktı. Çoğunluk oyu gerektiği için 18 yıldır yürürlükte olan Filistin karşıtı yasa iptal edilmiş oldu.

LİKUD TEPKİ GÖSTERDİ

Oylama sonucu Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyonun ilk büyük sınavında başarısız olduğu şeklinde değerlendirildi. Eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un Twitter hesabından “Bu gece Bennett’e oy veren İsraillilerden daha fazla Filistinli vatandaşlık aldı” mesajı paylaşıldı.

UZLAŞMA YOK

Bennett liderliğindeki koalisyonda yer alan sol görüşlü Meretz ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (BAL) partileri yasanın uzatılmasına destek vermeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine koalisyon ortakları arasında yasanın uzatılması için pazarlıklar yapıldı. Koalisyon ortakları yasanın 1 yıl yerine 6 ay uzatılması ve 1600 Filistinli aileye vatandaşlık verilmesi üzerinde anlaştı. Ancak pazarlıklar yasanın uzatılması için yeterli olmadı. Önceki oylamalarda yasaya destek veren muhalefet de aksi yönde oy verince yasanın uzatılması için çoğunluk sağlanamadı.

IRKÇI YASA 18 YILDIR YÜRÜRLÜKTEYDİ

2003’te kabul edilen ve her yıl uzatılan tartışmalı yasa İsrail vatandaşı Filistinliler ile Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından “aile birleşimini” zorlaştırıyordu. Yasa birçok insan hakları kuruluşu tarafından “ırkçı” olarak addediliyordu.

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