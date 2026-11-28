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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak isteyen muhalefet, daha önce yan yana gelmesi mümkün görünmeyen siyasi grupları aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Aşırı Ortodoks Yahudilerden Müslüman Araplara, sağcılardan solculara kadar farklı kesimler, yeni hükümet kurmak için ortak zeminde buluşuyor.

İsrail siyasetinde seçim öncesinde aşılması mümkün görünmeyen kırmızı çizgiler, Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırma hedefiyle birer birer ortadan kalkıyor. Muhalefet bloğunun lideri Gadi Eisenkot, farklı ideolojilere sahip partileri bir araya getirerek yeni bir hükümet kurmak için yoğun çaba harcıyor.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde neredeyse imkânsız görülen ittifaklar artık gerçek bir ihtimale dönüştü.

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Hiçbir siyasi grubun tek başına çoğunluğa ulaşamaması, parti liderlerini yıllardır savundukları çizgilerden uzaklaşmaya zorlasa da farklı siyasi görüşlere sahip partilerin ortak noktası ise Netanyahu hükümetini sona erdirmek.

MUHALEFETTE TARİHİ YAKINLAŞMA

Eisenkot'un hükümet kurma girişimi, İsrail siyasetinde alışılmadık bir tablo ortaya çıkardı. Eisenkot, laik ve aşırı milliyetçi bir partiyle anlaşırken İsrail'in önde gelen sol partisiyle de yakınlaştı.

Ancak asıl sürpriz, Netanyahu'yu yıllardır destekleyen ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinden geldi. Parti, öğrencilerinin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulması konusundaki anlaşmazlığa rağmen Eisenkot ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, yıllardır ultra-Ortodokslarla aynı hükümette yer almayacağını savunuyordu. Liberman, bu ay yaptığı açıklamada ise tutumunu yumuşattı. Liberman, "Askerlik meselesi de dahil olmak üzere esneklik ve uzlaşma göstereceğiz" dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas, partisinin Eisenkot liderliğindeki hükümete katılabileceğini veya hükümetin kurulmasına destek verebileceğini belirtti.

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Bir diğer İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste de hükümete doğrudan katılmadan dışarıdan destek sağlayabileceğini ifade etti.

The Economist'in İsrail muhabiri Anshel Pfeffer, siyasi tablodaki değişimi şu sözlerle değerlendirdi:

"Aşırı Ortodoks Parti ile bir Arap partinin koalisyon halinde olması hâlâ neredeyse hayal edilemez gibi görünüyor. Ancak artık bu mümkün."

NETANYAHU DAHA ÖNCE ARAP PARTİLERLE İTTİFAK ARAMIŞTI

İsrail siyasetinde farklı kesimlerin bir araya gelmesi daha önce de yaşandı. 1990'ların başında Yitzhak Rabin liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, ultra-Ortodoks Şas partisini koalisyona dahil etmiş ve Arap partilerinin dışarıdan desteğini almıştı.

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Netanyahu, 1993'te Likud'un liderliğini üstlendikten sonra ultra-Ortodoks partileri en önemli siyasi müttefikleri arasına aldı. Ancak bu ittifak, askerlik muafiyetleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle son dönemde zayıfladı.

Netanyahu, 2021 yılında da Arap partileriyle ittifak kurmaya çalıştı. Daha önce Arap partilerini terörizmi desteklemekle suçlayan Netanyahu, Arap kentlerinde seçim kampanyası yürüttü ve Mansur Abbas'ın Ra'am partisini olası koalisyon ortağı olarak değerlendirdi.

Ancak aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich'in Abbas ile aynı hükümette yer almayı reddetmesi üzerine Netanyahu bu girişiminden vazgeçti.

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İKTİDARINI KAYBETME İHTİMALİ GÜÇLENEN NETANYAHU'DAN YENİ PLAN

İsrail'de hükümet kurma müzakereleri, seçim sonuçlarının ardından daha da karmaşık hale geldi. Netanyahu'nun siyasi bloğu 53 sandalye kazanırken Eisenkot'un dört partili ittifakı 48 sandalyeye ulaştı. Seçime katılımın yaklaşık iki katına çıkmasıyla güç kazanan Arap partileri ise toplam 19 sandalye elde etti.

Ortaya çıkan tablo ile iktidarı kaybetme ihtimali güçlenen Netanyahu'nun, hükümet kurma seçeneklerinin daralması üzerine Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Times of Israel'in haberine göre, teklifin kabul edilmesi halinde Netanyahu, başbakanlık görevinde ikinci sırada yer alacak.

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Başbakanlık Ofisi yetkilileri, Kanal 13'e yaptıkları açıklamada, Netanyahu'nun yakın çevresinde bu hamle konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre, teklif gayriresmî kanallar aracılığıyla Eisenkot'a iletildi. Böylece Likud yönetimi, olası bir anlaşmayı resmen üstlenmeden görüşmelerin sürmesini sağlayabilecek.

Ancak Kanal 13, Eisenkot'un Netanyahu'nun tekliflerine şüpheyle yaklaştığını ve ilk hükümet kurma görevi için kendisine tanınan sürenin 6 Aralık'ta sona ermesinden önce hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı. Eisenkot'un, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını istemesinin de beklendiği kaydedildi.

Liberman da Netanyahu'nun, Likud'un dışında bir hükümet kurulmasını engellemek için Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık teklif edebileceğini söyledi.

Liberman, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değişim hükümeti şekilleniyor. Netanyahu'nun Eisenkot'a kendisinin ikinci sırada görev yapacağı bir rotasyon teklif etme olasılığını göz ardı etmem, ancak herkesin şunu anlaması gerekiyor. Bu sadcece bir taktik"

Netanyahu'nun erken seçim istediğini savunan Liberman, başbakanın birlik hükümeti görüşmelerini son ana kadar uzatacağını ve ardından süreci bitirmek için bir gerekçe bulacağını ileri sürdü.

Liberman, Likud ile birlik hükümeti kurulması halinde bile Netanyahu'nun birkaç ay içinde siyasi kriz çıkararak ülkeyi yeniden seçime götürmeye çalışacağını iddia etti.

Eisenkot, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada Likud ile birlik hükümeti kurmak için uzlaşmaya hazır olduğunu ancak karşı tarafın ciddi müzakere yürütmek istemediğini savundu.

Eisenkot, Yaşar ve Likud'un müzakere ekiplerinin son iki haftada yalnızca beş kez bir araya geldiğini belirtti. Likud'un daha sık görüşme taleplerini de reddettiğini öne sürdü.

Likud'un sunduğu birlik hükümeti modelini eleştiren Eisenkot, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı hükümet, aynı ortaklar, hiçbir değişiklik yok, askerlik zorunluluğu yok."

Eisenkot, sözlerini "Böyle bir maskaralığa ortak olmaya niyetim yok" diyerek sürdürdü.