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Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

İsrail’de Corona Virüsü vakası 15’e yükseldi

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İsrail’de Corona Virüsü vakası 15’e yükseldi
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İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha Corona Virüsü tespit edildiğini belirterek vaka sayısının 15’e yükseldiğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü, Orta Doğu’da hızla yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha Corona Virüsü tespit edildiğini duyururken, İsrail genelindeki vaka sayısı 15’e yükseldi. Hastalardan birinin İtalya’dan İsrail’e geldiği aktarıldı. Corona Virüsü tespit edilen hastalar karantina altına alındı.

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