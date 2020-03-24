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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

İsrail'de Corona Virüsten ikinci ölüm

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İsrail'de Corona Virüsten ikinci ölüm
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İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 taşıdığının tespit ediliği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de böylece Corona Virüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.
İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen Corona Virüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

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