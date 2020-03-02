İsrail'de corona virüs vakası 10'a yükseldi
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Ülkede 3 kişide daha yeni tip corona virüs tespit edildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi.
Üçüncü kişiye ise virüsün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi.
Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.
İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.
Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle