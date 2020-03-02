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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

İsrail'de corona virüs vakası 10'a yükseldi

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İsrail'de corona virüs vakası 10'a yükseldi
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İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Ülkede 3 kişide daha yeni tip corona virüs tespit edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi.

Üçüncü kişiye ise virüsün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi.

Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor.

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