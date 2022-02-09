İsrail’de casus yazılım depremi: Netanyahu’nun oğlunu da dinlemişler

Haberin Devamı

MOBİL cihazlara yetkisiz ve yasa dışı erişim, dinleme faaliyetleri ile gündem olan İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group, bu kez İsrail’de depreme yol açtı.

NETANYAHU’NUN ÇEVRESİ HEDEF

İsrail polisinin bu şirketin geliştirdiği Pegasus casus yazılımı ile delil bulmak için hakkında yolsuzluk davası süren eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ailesi, eski bakanlar, belediye başkanları ve önemli iş insanlarının mobil cihazlarına sızdığı öne sürüldü. İsrail basını, polisin bu yazılımı mahkeme kararı olmadan kullandığını aktardı. Ekonomi gazetesi Calcalist, Netanyahu’nun oğlu Avner, iki iletişim danışmanı ve eski başbakanın üç yolsuzluk davasında adı geçen bir sanığın da cep telefonlarının polisin kullandığı Pegasus yazılımının hedefleri arasında olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

‘ÜLKE İÇİN KARA BİR GÜN’

Ancak polisin yalnızca bu kişileri değil aralarında gazeteciler, bakanlar, belediye başkanları ve sendikacılar gibi daha geniş kesimleri de yasa dışı dinlediğinden şüpheleniliyor. Binyamin Netanyahu, hadisenin ‘İsrail için bir kara gün olduğunu’ belirterek, etkili ve bağımsız soruşturma istedi.

ARANMAK YETİYOR

Pegasus yazılımı, operatörlerin bir hedefin cep telefonuna sorunsuz şekilde sızmasına ve gerçek zamanlı iletişim dahil olmak üzere cihazın içeriğine erişmesine imkân tanıyor. WhatsApp üzerinden de cihaza erişebiliyor. Üstelik hedef alınan cihazın yalnızca aranması yeterli olabiliyor. Üretici şirket NSO Group, yazılımın becerilerini reddetmiyor, ancak ürünün satışlarının İsrail Savunma Bakanlığı’nın onayı dahilinde yapıldığını savunuyor.