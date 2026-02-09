İsrail'de büyük korku... İran'dan füze yağmuru tehdidi: Netanyahu'nun Trump'tan talepleri neler?

Haberin Devamı

İsrail’de, İran’a yönelik olası bir askeri senaryonun nasıl şekilleneceği konusunda ciddi bir belirsizlik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasında hangi seçeneği tercih edeceği netleşmezken, bu durum İsrail güvenlik çevrelerinde kaygıyı artırdı. Yetkililer, kararın sonuçlarının bölgesel dengeler üzerinde geniş etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ı İran'a karşı askeri operasyona ikna etmek için ABD'ye gittiği iddia edildi. Ziyaret, ABD ile İran arasında yeniden başlayan diplomatik görüşmelerin iyi geçtiği açıklanınca Netanyahu'nun talebiyle 1 hafta erkene alındı.

Haberin Devamı

Netanyahu'nun çarşamba günü gerçekleştireceği ziyaret öncesinde İran'dan gelen yeni tehdit gerilimi tırmandırdı. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda, "Füze Yağmuru" başlıklı ve İsrail'in merkezi şehirlerini gösteren bir harita sergilendi.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK KORKUSU

Maariv'in haberine göre, İsrail güvenlik çevreleri, ABD'nin İran'a karşı harekete geçmesini 50 yılda bir gelen bir fırsat olarak değerlendirdi. Ancak İsrail'in şu anki en büyük korkusu, ABD'nin başlatacağı bir askeri operasyonu tamamlamadan sonlandırması. Bu senaryo, ABD'nin hiç harekete geçmemesinden daha az tehlikeli görülmüyor.

Böyle bir durumda İran, ABD ve İsrail'in saldırganlığının üstesinden gelerek daha güçlü bir pozisyon elde edebilir. "Yenilememiş" bir İran'ın dış politikada daha agresif davranacağını öngören Netanyahu yönetimi, Tahran'ın Orta Doğu'daki etkisini güçlendirmesinden endişe ediyor.

Yediot Ahronot'un haberinde, İran'ın geniş bir jeopolitik güç inşa etme arayışının, İsrail'de uzun vadeli en büyük tehdit olarak algılandığı belirtildi. Netanyahu'nun Washington ziyareti, bu senaryoyu önleme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Haberin Devamı

NETANYAHU'NUN TRUMP'I İKNA STRATEJİSİ

İsrail basınında Netanyahu'nun Washington seyahatiyle ilgili çelişkili yorumlar yapıldı. Bazı çevreler, ziyaretin İran'daki gelişmelerle ilgili bir koordinasyon toplantısı için olduğunu savundu. Diğer bir görüş ise Netanyahu'nun Trump'ı Gazze'deki barış konferansından uzak tutmak istediği.

İsrailli Haaretz'in bildirdiğine göre, Netanyahu'nun yakın çevresindeki gazetecilere dağıtılan mesajlarda, ziyaretin temel amacının Trump'ı saldırıya ikna etmek olduğu vurgulandı. Ocak ayında Trump'ın saldırı planına pratik nedenlerle karşı çıkan Netanyahu'nun şimdi farklı bir tutum benimsediği ifade edildi. Netanyahu, o dönemde ABD'nin bölgedeki hazırlıklarını yetersiz bulmuş ve bir operasyonun rejim değişikliğine yol açmayacağından şüphe duymuştu. Netanyahu, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için de zaman istemişti.

Haberin Devamı

İsrailli kaynaklar, mevcut durumdaki her senaryoda Netanyahu'nun karlı çıkabileceğini öne sürdü. Trump saldırı kararı alırsa Netanyahu bunu kendi başarısı olarak sunabilecek. ABD Başkanı harekete geçmezse, Netanyahu İsraillilere elinden geleni yaptığını söyleyebilecek. Netanyahu'nun, Trump'ın vereceği her kararı kendi lehine çevirmeye çalışacağı belirtildi.

FÜZE YAĞMURU TEHDİDİ

İran, ABD ile geniş ölçekli savaş olasılığı gündemdeki yerini korurken İsrail’e yönelik açık tehditte bulundu. Tahran'ın en işlek bölgelerinden Filistin Meydanı'na İsrail’in merkez şehirlerine füze yağmuru gerçekleştirileceğini gösteren bir pankart yerleştirildi.

Haberin Devamı

Pankartta, Tel Aviv ve çevresindeki bölgeler açık şekilde işaretlendi. İsrail güvenlik birimleri, İran'ın tehditlerini yakından izlediklerini bildirdi. Yetkililer, İran’dan gelen mesajların bölgesel gerilimi tırmandırdığını savundu.