İsrail'de bulunan yumurta bin yıl dayandı, götürüldüğü laboratuvarda ise kırıldı!

İsrail'de Bizans döneminden kalma antik sanayi bölgesini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürüten arkeologlar, Abbasiler dönemine ait bin yıllık tavuk yumurtası buldu. Sağlam halde bulunan yumurta, araştırma için götürüldüğü laboratuvarda kırıldı.

Abbasiler döneminden kalma bin yıllık yumurta İsrailli arkeologlar tarafından bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre tavuk yumurtası, İsrail’in Yavneh kentinde yürütülen kazı çalışması sırasında keşfedildi. Antik kentin sanayi bölgesinde çalışma yürüten İsrail eski eserler kurumundan arkeologlar, bir foseptik çukurunda kırılmadan kalan yumurtayı kırmadan çıkarmayı başardı.

Arkeologlar, yumurtanın asırlar boyunca çatlamadan ve çürümeden korunmasına şaşırdıklarını kaydetti.

Yetkililere göre yumurta, foseptik çukuruna düşmüş ya da yerleştirilmişti ve havasız şartlarda korunmasını sağlayan atıklarla kaplanmıştı.

Ancak asırlar boyunca kırılmadan duran yumurta, incelenmek üzere laboratuvara götürülmesinin ardından kırıldı. Uzmanlara göre yumurta kırılsa bile içinde sarısından bir miktar kaldığı için DNA araştırması adına halen bir şansı var.

İsrailli arkeologlar Yavneh'de, Bizans döneminden kalma antik sanayi bölgesini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

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