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İsrail’de bir haftada üçüncü saldırı

#İsrail#Saldırı#Filistin
İsrail’de bir haftada üçüncü saldırı

İsrail’in Arap ülkeleriyle yakınlaşma sürecine girdiği bir dönemde bir haftada üçüncü silahlı saldırı düzenlendi. Filistinli saldırganın düzenlediği eylemde 5 İsrailli hayatını kaybetti.

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SALI günü Tel Aviv’in Bnei Brak mahallesinde silahlı bir kişi en az beş kişiyi öldürdü. Saldırgan olayın ardından vurularak etkisiz hale getirildi. Tel Aviv’in doğusunda yer alan Bnei Brak, ultra Ortodoks Yahudilerin ikamet ettiği bir yerleşim olarak biliniyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisi, saldırganın kimliğini 27 yaşındaki Filistin vatandaşı Diaa Hamarşeh olarak açıkladı. Saldırganın Filistin’in Batı Şeria bölgesinin Yabad yerleşiminden olduğu bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırıyla bağlantılı Batı Şeria’da 5 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. Filistinli Mahkumlar Kulübü ise gözaltına alınanların saldırganın masum akrabaları olduğunu öne sürdü.

Filistin lideri Mahmud Abbas, saldırıyı kınadığını belirtti. Hamas saldırıyı “kutsal bir operasyon” olarak nitelerken, saldırıyı üstelenen olmadı.

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DEAŞ DA SALDIRMIŞTI

27 Mart’ta da Hadera kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda iki polis memuru ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. 23 Mart’ta ise Beerşeba kentinde bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi ölmüştü. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkenin “yeni bir terör dalgası ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Diğerleri gibi bunu da yeneceğiz” diye konuşmuştu. İsrail’in Arap ülkeleriyle yakınlaşma sürecine girdiği bir dönemde saldırıların artması dikkat çekiyor.

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#İsrail#Saldırı#Filistin

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