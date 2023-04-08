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İsrail’de bir araç kalabalığa daldı:1 ölü 5 yaralı

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#İsrail#Araba Çarpması#Dünya
İsrail’de bir araç kalabalığa daldı:1 ölü 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 12:43

İsrail’in Tel Aviv kentinde bir araç, dün akşam sahil kenarındaki gezinti yolunda kalabalığın arasına daldı. İtalyan bir turist yaşamını yitirirken aralarında yabancılarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İsrail polisi 45 yaşındaki saldırganı aracının içinde etkisiz hale getirdi.

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İsrail, geçen hafta başında gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları sonrasında İsrail’e yönelik füze saldırılarına karşılık olarak belirttiği işgal altındaki Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve bölgede gerginlik tırmanmıştı. İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’da dün iki İngiliz-İsrail vatandaşı kız kardeşin, silahlı bir çatışmada yaşamını yitirdiğini ve kız kardeşlerin annesinin ise yaralandığını açıkladı. Bu olayı takiben Tel Aviv’in sahil kenarındaki gezinti yolunda dün akşam saatlerinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda Alessandro Parini (36) isimli bir İtalyan turist yaşamını yitirdi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

İsrail polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada “Tel Aviv'de araba çarpması: 21:35'te 45 yaşındaki Kfar Kasem sakini Kia aracını, Tel Aviv kaldırımındaki bisiklet yolunda güneyden kuzeye doğru sürdü. Olay sırasında, sürücü altı yayaya çarptı ve (araç) Charles Clore Garden'ın bahçesinde devrildi” ifadelerini kullandı. Olayın yakınlarındaki bir polisin, devrilen aracın yanına geldiği ve sürücünün tüfeğe benzer bir nesneye uzanması sebebiyle sürücünün etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Polis, olayda yaralanan ve yaşları 17, 70, 74, 49 ve 54 olan yaralıların hastaneye kaldırıldığını vurguladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Parini’nin ailesine taziyelerini ifade ederek saldırı sebebiyle İsrail Devletiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İsrail’de bir araç kalabalığa daldı:1 ölü 5 yaralı


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#İsrail#Araba Çarpması#Dünya

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