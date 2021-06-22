İsrail’de bazı bölgelerde maske geri döndü
İsrail’in Binyamina-Givat Ada kentinde yapılan testlerde 45 çocukta koronavirüsün delta varyantının (Hindistan) tespit edilmesinin ardından aşı olmuş 9 okul çalışanında da koronavirüs teşhisi konuldu.
Söz konusu yerleşimde ‘sarı bölge’ alarmı verilirken bazı bölgelerde maske zorunluluğu geri döndü. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Sınır Komutanlığı’ndan COVID-19 testlerini arttırmalarını talep ederken İsrail Sağlık Bakanlığı da delta varyantına atıfta bulunarak 12-15 yaşındaki tüm çocukların COVID-19’a karşı aşılanmasını tavsiye etti.
8 milyon nüfuslu ülkede 378 aktif vaka mevcut ve 5.5 milyon kişi ilk doz aşısını olmuş durumda.