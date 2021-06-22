İsrail’de bazı bölgelerde maske geri döndü

Söz konusu yerleşimde ‘sarı bölge’ alarmı verilirken bazı bölgelerde maske zorunluluğu geri döndü. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Sınır Komutanlığı’ndan COVID-19 testlerini arttırmalarını talep ederken İsrail Sağlık Bakanlığı da delta varyantına atıfta bulunarak 12-15 yaşındaki tüm çocukların COVID-19’a karşı aşılanmasını tavsiye etti.

8 milyon nüfuslu ülkede 378 aktif vaka mevcut ve 5.5 milyon kişi ilk doz aşısını olmuş durumda.

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