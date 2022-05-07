İsrail’de baltalı saldırıda 3 sivil öldü

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İsrail polisi, dün bu iki faili bulmak için insan avı başlattı. Kurbanlardan 44 yaşındaki Yonatan Habakkuk 5, 49 yaşındaki Boaz Gol 5 ve Oren Ben Yiftach 6 çocuk babasıydı. Saldırının meydana geldiği Elad kenti aşırı tutucu Yahudilerin çoğunlukta olduğu bir şehir olarak biliniyor. Kentin nüfusu 50 bin civarında.

ABBAS KINADI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve ABD, saldırıyı kınadı. Ancak Gazze Şeridi’ni kontrol altında tutan Hamas ile İslami Cihat örgütü saldırıyı överek, olayın Ramazan sırasında Mescid-i Aksa’da yaşanan huzursuzluklara yanıt olduğunu duyurdu. Geçen ay İsrail polisinin müdahaleleri sonucu Mescid-i Aksa’da çıkan olaylarda yaklaşık 300 Filistinli yaralanmıştı. Elad’daki olay, 22 Mart’tan bu yana İsraillileri hedef alan altıncı saldırı oldu. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 18’e çıktı.