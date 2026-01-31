×
İsrail'de alarm! ABD-İran restleşmesi panik yarattı

Güncelleme Tarihi:

İsrailde alarm ABD-İran restleşmesi panik yarattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 11:58

ABD ve İran arasında yükselen tansiyon, İsrail'de panik yarattı. İsrail, olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı acil durum planı hazırlıyor.

İsrail hava yolu şirketleri, İran ile artan gerilim ve olası bir askeri saldırı ihtimali karşısında bölgedeki güvenlik durumunun kötüleşmesine yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

 

KAPSAMLI SENARYOLAR MASADA

İsrail Hayom gazetesinin, havacılık sektöründe adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son günlerde çok sayıda senaryoya yönelik kapsamlı operasyonel ve hizmet hazırlıkları yürütülüyor.

Bu çerçevede, belirli tarifeli uçuşlar ile kiralık uçaklara kısıtlama getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor. Güvenlik durumunun ani şekilde bozulması halinde, İsrail’e ait uçakların yurt dışındaki havaalanlarına tahliyesini öngören acil durum planları da hazırlanıyor.

 

YABANCI HAVAALANLARIYLA ÖN KOORDİNASYON

Aynı kaynaklar, güvenlik kurumları ya da havacılık otoritelerinden yeni talimatlar gelmesi durumunda İsrail uçaklarına park alanı sağlanabilmesi için yabancı havaalanlarıyla önceden koordinasyon kurulduğunu aktardı.

 

ÇAĞRI MERKEZLERİ VE SATIŞ OFİSLERİNE TAKVİYE

Hizmet tarafında ise hava yolu şirketlerinin çağrı merkezleri ve satış ofislerini ek personelle güçlendirdiği, yolculara yönelik standart bilgilendirme mesajları hazırladığı belirtildi.

Ayrıca, olası uçuş programı değişikliklerine karşı teknik altyapının, beklenen yoğun talebi karşılayacak şekilde uyarladığı ifade edildi.

 

“ÖNCELİK YOLCU VE EKİP GÜVENLİĞİ”

Havacılık sektöründeki kaynaklar, yürütülen tüm hazırlıklarda yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin mutlak öncelik olarak ele alındığını vurguladı. Sürecin, güvenlik kurumları ve ilgili otoritelerle tam koordinasyon içinde yürütüldüğü kaydedildi.

 

BEN GURİON’DA TRAFİK NORMAL, İZLEME SÜRÜYOR

Cumartesi sabahı itibarıyla Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği, ancak hava yolu şirketlerinin sahadaki gelişmeleri yakından izleyerek duruma göre yeni kararlar alacağı bildirildi.

 

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD’nin İran’a yönelik muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken, İsrailli yetkililer her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran’ın ülkesine yönelik olası bir saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

