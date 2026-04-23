İsrail'de 7 Ekim kavgası: Mahkeme salonunda arbede

Haberin Devamı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi 7 Ekim saldırısındaki başarısızlığın sorumlularının tespit edilmesi için devlet soruşturma komisyonu kurulması talebini görüşmek üzere bugün bir araya geldi.

Aşırı sağcı hükümet yanlılarının mahkeme salonunu basmaya çalışması üzerine duruşmaya kısa süre ara verilirken İsrail polisi Yüksek Mahkeme hakimlerini salondan tahliye etti.

Mahkeme heyeti aleyhine slogan atan grup ile polis arasında duruşma salonunun kapısında çıkan arbedenin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin aşırı sağcı Milletvekili Tali Gotliv, duruşma sırasında hakimlerin sözünü sık sık kestiği için salondan çıkarıldı.

MAHKEME ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hadera kentindeki mahkeme binası önünde 7 Ekim saldırısında ölenlerin yakınları arasında çıkan kavga nedeniyle polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Mahkeme salonunda da 7 Ekim saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.

7 Ekim'de hayatını kaybeden Roni Eshel'in babası Eyal Eshel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi böldüğünü vurgulayarak hükümetin derhal bir devlet soruşturma komisyonu kurması gerektiğini vurguladı.

İsrailli esir Yishai Fitousi'nin babası Itzihk Fitousi ise buna karşılık mahkemenin de 7 Ekim saldırısından sorumlu tutulması gerektiğini savunarak daha önce verilen hukuki kararların İsrail ordusunun önlem almasını engellediğini ileri sürdü.

HAKİMLER HÜKÜMETE TEPKİ GÖSTERDİ

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı hükümeti temsil eden avukat Michael Rabello, olası bir devlet soruşturmasının "tüm cephelerde zafer kazanıldıktan sonra" başlaması gerektiği yönündeki hükümet görüşünü mahkemeye sundu.

Avukat Rabello'nun savunması Yüksek Mahkeme hakimlerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Hakim Yael Wilner, söz konusu savunmayı "Bomba etkisi yaratan bir açıklama" şeklinde nitelendirerek, "Savaş bittikten sonra mı 3-4 yıl önce olanları soruşturacağız?" dedi.

Haberin Devamı

Aşırı sağcı hükümetin somut bir adım atmamasını eleştiren Hakim Noam Sohlberg ise "Hükümetin hangi davranışı aşırı değil ki?" tepkisini gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir devlet soruşturma komisyonu kurmaya yanaşmıyor.