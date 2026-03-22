İsrail'de 10'u ağır, 84 yaralı! Netanyahu: Zor bir gece geçirdik

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenlerken saldırıların 5'i İsrail'in güneyini, biri ise orta kesimini hedef aldı.

10'U AĞIR 84 YARALI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Arad kentine bir füzenin doğrudan isabet ettiğini açıkladı.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 64 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır, 15'inin orta ve 42'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağı ifade edildi.

NETANYHAU ZOR BİR AKŞAM GEÇİRDİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin isabet ettiği Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi. Netanyahu, “Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik. Bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatını verdim. Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma ekiplerini güçlendiriyorum. Herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Her cephede saldırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Bitireceği yok Haberi görüntüle

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

BEN GVİR'E SERT TEPKİ

Öte yandan Arad şehrinde onlarca kişinin yaralandığı füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir halkın sert tepkisi ile karşı karşıya kaldı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrailli bakanı protesto eden şehir sakinlerinin "Bütün bu ölümlerden siz sorumlusunuz." dediği duyuldu.