İsrail zulümde el yükseltiyor! İşkence yetmedi organ da çalıyorlar

Gazze’yi iki yılı aşkın süre boyunca aralıksız bombalayan, milyonlarca Filistinliyi açlığa ve evsizliğe mahkûm eden İsrail, zulmün dozajını iyice arttırdı. İsrail güçlerinin yerin metrelerce altına hapsettiği Filistinlilerin güneşi dahi görmeden işkencelere maruz bırakıldığı, Hamas ile esir takası anlaşması kapsamında teslim edilen Filistinlilerin cenazelerinde ise kalp, karaciğer ve böbrek gibi hayati organların “eksik olduğu” tespit edildi.





MAHKÛMLARI YER ALTINA GÖMDÜLER

İngiliz The Guardian’ın haberine göre Filistinli mahkûmlar, 1980’li yıllarda “organize suç tutukluları” için inşa edilen ancak insanlık dışı koşulları nedeniyle kapatılan Rakefet Hapishanesi’nde alıkoyuluyor. İsrail’in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in “Burası teröristlerin doğal mekânı, yeraltı” diyerek hapishaneyi, 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarından sonra tekrar açtırmıştı. Habere göre Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ramla’daki hapishane kompleksinde bulunan ve İbranice’de “siklamen çiçeği” anlamına gelen Rakefet’te hücreler, avlular ve görüş odaları yerin altında olduğu için mahkûmlar gün ışığını hiç görmüyor. Yeterli gıdadan mahrum bırakılan ve dış dünyadan haber alamayan mahkûmlar fiziksel şiddete maruz kalıyor. İsrail Hapishane Hizmetleri ise “yasalara uygun olarak ve resmi denetçilerin gözetimi altında faaliyet gösterildiği, yasal süreç, tutukluların sınıflandırılması, tutuklama politikası veya tutuklamalardan sorumlu olunmadığı” açıklamasıyla iddiaları reddetti.





ORGAN HIRSIZLIĞI YAPIYORLAR

Mahkûmları yeraltı cezaevinde tutarak “ölmeden mezara gömen” İsrail, iddialara göre yaşamını yitirenlerin bedenlerinden de organlarını çalıyor. İngiliz-Filistinli cerrah Dr. Ghassan Abu Sittah tarafından İsrail ordusunun 17 Ekim’de esir takası kapsamında teslim ettiği 120 Filistinlinin cenazesi üzerinde yapılan incelemeler, birçok bedende hayati organların bulunmadığını ortaya koydu. Al Jazeera’ye “Cesetlerden, akciğerlerin, kalbin, böbreklerin ve karaciğerin profesyonel bir şekilde, keskin kemik testereleri kullanılarak ve çevre dokulara hiçbir zarar vermeden cerrahi olarak çıkarıldığı açıkça görülüyor” diyen Abu Sittah, “Bu cesetlerin derilerinde sıvı azot yanıkları vardı, ancak başka yaralanma yoktu. Organların ölümden sonra çıkarılmış olması olası değildir. Dolayısıyla bütün bunlar organ kaçakçılığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bilgi notu: Savaş ve işgal mağdurlarının korunmasına yönelik uluslararası anlaşma olan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne göre silahlı çatışmalarda tüm taraflar, ölenlerin yağmalanmasını önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almak zorunda ve cesetlerin tahrip edilmesi yasak.

İSRAİL SAVAŞI SOSYAL MEDYAYA TAŞIDI

Gazze’de yürüttüğü işkence ve soykırım politikaları nedeniyle en yakın müttefiki ABD’de özellikle gençler arasında tartışmalı hale gelen İsrail, “imajını kurtarmak için” milyonlarca dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. İsrail merkezli Haaretz’in haberine göre İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisinin yanı sıra Cumhuriyetçi Parti ve Evanjelik topluluklarla bağlantılı şirketlerin uzmanlıklarına başvurdu. “Filistinliler Hamas’ı seçti... Hıristiyan yardım görevlilerini öldürüyor... 7 Ekim katliamını kutladılar ve teröristleri barındırıyorlar... Filistinliler ve İran, İsrail’e karşı soykırım niyetlerini paylaşıyor” gibi İsrail yanlısı mesajların çevrimiçi ortamda yaygınlaştırılması için sohbet robotları, ChatGPT gibi yapay zekâ hizmetleri ve arama sonuçları kullanılmaya başlandı. Habere göre Chris Pratt, Jon Voight, Amerikan futbolu oyuncusu Tim Tebow ve NBA yıldızı Stephen Curry gibi ünlü isimlere de teklifler götürülmesi planlandı.

KİRYAT GAT’TA SÖZ ABD’NİN

ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı ateşkes planının bir parçası olan Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) ve ateşkesin izlendiği Kiryat Gat’taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nde artık İsrail’in değil, ABD’nin sözü geçmeye başladı. ABD merkezli Washington Post’un haberine göre yardım akışını artık İsrail ordusuna bağlı İsrail Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü (COGAT) değil, Koordinasyon Merkezi yürütecek. Habere göre bu zamana kadar Gazze’ye yardım akışını denetleyen COGAT, böylece ikinci plana düşürülmüş olacak. Trump’ın planına göre istikrar gücü, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesinin ardından Gazze’yi devralacak.