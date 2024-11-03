İsrail zulmünün ortasında bir kız çocuğu...

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Geçtiğimiz hafta ilk kez ABD'li yayın kuruluşu CNN'in yayınladığı bir fotoğraf ile İsrail askerlerinin Gazze topraklarındaki insanlık dışı muamelesi bir kez daha gözler önüne serilmişti.

CNN'de yer alan bilgilere göre, İsrail askerleri, Cibaliye'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı ve onları saatlerce donduran soğukta dışarda bekletti. Yaklaşık 200 kişilik kalabalık grubun içinde yer alan Muhannad Khalaf isimli Filistinli adam CNN'e yaptığı açıklamada o gün güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını ancak İsrail askerleri tarafından durdurulduklarını anlattı, "Bize kıyafetlerimizi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımızla kalmamızı söylediler. Bir kaç saat dışarıda oturduk, hava buz gibiydi. Biz otururken onlar bize hakaret ediyor, bize isimler takıyor ve gülerek fotoğraflarımızı çekiyorlardı" dedi.



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Görüntüler dünya çapında tepkilere neden olurken ilk olarak İsrail'e ait bir Telegram kanalında paylaşılan fotoğrafta küçük bir kız çocuğu dikkat çekti.

Fotoğrafta İsrail askerlerinin soyunmaları için talimat verdiği Filistinli erkekler, korkmuş ve tükenmiş görünüyor. Küçük kız çocuğu ise uzaklara bakarken görüntüleniyor. Belki de objektifin uzağında bir şey dikkatini çekti, belki de askerlere ve silahlarına bakmak istemiyor.

İNGİLİZ YAYIN KURULUŞU BBC PEŞİNE DÜŞTÜ

Kız çocuğunun orada bulunması ve uzaklara bakarkenki ifadesinin çok fazla soruyu akıllara getiren bir detay olduğunu belirten BBC küçük kızın kimliğini ve hikayesini öğrenmek için harekete geçti. BBC Arapça'nın Gaza Today (Gazze'de Bugün) programıyla birlikte çalışarak, kız çocuğunu aramaya başladı ancak İsrail uluslararası kuruluşların Gazze'ye erişimine izin vermiyor.

BBC Arapça Gazze'nin kuzeydeki yardım kuruluşlarında yer alan bağlantılarıyla görüşüp, evlerini kaybedenlerin kaçtığı yerlerde fotoğrafı göstermelerini sağladı. 48 saat sonra haber geldi. Küçük kız çocuğu bulunmuştu.



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BBC Türkçe'de yer alan haberde bundan sonrası şöyle anlatıldı;

Üç yaşındaki Julia Abu Warda hayattaydı. Meslektaşımız, Cibaliye'den kaçanların büyük bölümünün gittiği Gazze kentindeki aileye ulaştı. Julia babası, büyükbabası ve annesiyle birlikteydi.

Tavukların şarkılar söylediği bir çizgi film izliyordu. Tepemizdeki İsrail insansız hava aracının uğursuz gürültüsü yüzünden zor duyabiliyordu. Julia, bir anda yabancıların odak noktası olmasına şaşırmıştı. Babası şakayla karışık "Kimsin sen?" diye sorunca, vurgulamak için uzatarak "Juuuuliiiaa" dedi.

Julia'nın fiziksel bir yarası yok. Kazak ve kot giyen kızın saçları parlak mavi tokalarla topuz yapılmış. Ürkek bir ifadesi vardı.

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BABASI FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Daha sonra Muhammed, fotoğrafın hikayesini anlatmaya başladı. Ailesi son 21 gün içinde beş kez yerlerinden olmuştu. Her seferinde hava saldırılarından ve silah seslerinden kaçıyorlardı. Fotoğrafın çekildiği gün bir İsrail İHA'sının tahliye uyarısı anonsunu duydular. İsrail Ordusu'nun Hamas'a karşı ilerlediği El Halufa bölgesindeydiler.

"Rastgele top ateşi vardı. Cibaliye mülteci kampının merkezine doğru gittik, yolda kontrol noktası vardı."

Aile giysilerini, konserve gıda kutularını ve birkaç kişisel eşyayı yanlarında taşıyordu. Başta herkes birlikteydi. Julia'nın babası, annesi Amal ve 15 aylık erkek kardeşi, büyükbabası, iki amcası ve bir kuzeni. Ancak kaosun arasında Muhammed ve Julia diğerlerinden ayrıldı.

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"Kalabalık yüzünden annesinden ve taşıdığımız tüm eşyayı terk etmek zorunda kaldı. O gidebilmişti ve ben kalmıştım" diyor Muhhammed.

ÇIĞLIKLAR ATMAYA BAŞLADI VE ANNESİNİ İSTEDİ

Baba ve kızı en sonunda akan kalabalıkla birlikte harekete geçti. Sokaklar ölüm kokuyordu. Muhammed "Yıkımı ve yerdeki ceset parçalarını gördük" diyor ve Julia'nın bunların bazılarını görmesini engelleyemediğini anlatıyor. Bir yıldan uzun süren savaşın ardından, böyle sahneler çocuklara tanıdık gelmeye başladı. Grup bir İsrail kontrol noktasına ulaştı.

"Tanklarda ve yerde askerler vardı. İnsanlara yaklaştılar ve başlarının üzerinden ateş açmaya başladılar. Ateş sırasında insanlar birbirlerini itiyordu."

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Erkeklere iç çamaşırlarına kadar soyunma emri verildi. Muhammed altı veya yedi saat orada tutulduklarını söylüyor. Julia fotoğrafta sakin gözükse de, babası küçük kızın sonradan yaşadığı sıkıntıyı anımsıyor.

"Çığlık atmaya başladı ve bana annesini istediğini söyledi."



Aile en sonunda birleşti. Yerlerinden olanlar küçük alanlarda sıkışmış halde. Aile bağları sıkı. Cibaliye'den bir akrabaları gelince, Gazze Şehri'nde haber çabuk yayılıyor. Sevenleri, Julia'yı rahat ettirmeye çalışıyor. Şekerler ve patates cipsi vardı. Zamanı gelince ikram edilmek için saklanmış hediyeler.

Muhammed, serbest gazeteci arkadaşımıza Cibaliye'den Gazze Şehri'ne kaçmalarından önce Julia'nın yaşadığı derin travmayı anlattı. Çok sevdiği bir kuzeni vardı. Adı Yahya'ydı ve yedi yaşındaydı. Sokakta birlikte oynuyorlardı. İki hafta önce, İsrail'in İHA saldırısı sırasında Yahya ölmüştü.

Muhammed "Hayat normaldi, koşup, oynuyordu. Ama şimdi ne zaman bombardıman olsa yukarı işaret edip "Uçak!" diyor. Mahsur kaldığımızda yukarı bakıp, üzerimizdeki İHA'yı gösteriyor" diyor.

TEK ŞANSI AİLESİNİN HALA YANINDA OLMASI

UNICEF'e göre savaşta 14 bin çocuk öldü. UNICEF Sözcüsü Jonathan Crickx "Gün be gün çocuklar başlatmadıkları savaşın bedelini ödüyor. Gördüğüm çocukların çoğu, korkunç koşullar altında bir sevdiklerini kaybetmişti" dedi.

BM, Gazze Şeridi'nde sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan çocukların neredeyse hepsinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Julia gibi bir çocuğa şanslı demek zor. Gördüklerini, kaybettiklerini ve mahsur kaldığını düşündüğünüzde. Gelecek günlerde rüyalarına nelerin gireceğini ve bugünlere dair anılarını bulmak zor. Ancak daha şimdiden hayatın aniden sona erebileceğini biliyor.

Şansı ise hava saldırıları, silahlı çatışmalar, açlık ve hastalıklara karşı onu korumak için her şeyi yapacak bir ailesini olması.

