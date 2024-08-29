İsrail zulmü yerlerinden etti: 'Köyümde kimse kalmadı'

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Hizbullah, Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla 8 Ekim sabahı İsrail’e ait 3 askeri karakola saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın saldırılarına karşılık verildiğini belirtti. Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 7 km uzaklıktaki Zabin köyünde yaşayanlar, yaklaşık 10 aydır süren İsrail-Hizbullah çatışmalarına yakından tanık oldu. İsrail ordusu, üst düzey komutanlarından Fuad Şükr’ün öldürülmesi sonrası misilleme düzenleyen Hizbullah’a “önleyici saldırı” gerçekleştirdi. İsrail’in düzenlediği saldırıya maruz kalan Zabin köyü sakinlerinden Zeynep Barakat, saldırıya ilişkin “Tam tepemizdeydi. Camlar kırıldı. Her yer sallandı. Çocuklar panik içindeydi” ifadelerini kullandı.

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The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Hizbullah’ın 340 Katyuşa füzesi ve İHA’larla düzenlediği saldırıya İsrail’in 100 jet ile önleyici saldırı düzenlemesi, Zeynep’i köyünden ayrılmaya ikna etti.

Artan hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen 112 bin kişiden biri olan Zeynep, kocası, annesi, babası ve iki küçük çocuğuyla birlikte 17 km yol giderek Lübnan sahil kenti Tire’ye gitti ve yetkililer tarafından bir barınağa yerleştirildi.

Zeynep ve ailesi, yaşanan çatışmaların ardından barınağa ulaşan 88 kişiden biri olurken Tire’de şu anda yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor.

“BİR YIL SÜRMESİNİ BEKLEMİYORDUK”

İsrail-Hizbullah çatışmalarına ilişkin konuşan barınağın yöneticisi Mortada Mhanna, “Kimse bu kadar uzun süreceğini beklemiyordu. Bir hafta ya da iki hafta sürer diye bekliyorduk ama bir yıl sürmesini beklemiyorduk” dedi.

Finansman kesintileri sebebiyle yemek yardımının günde üç öğünden tek öğüne düştüğü barınağın destekçilerinden Hans Bederski, “Uluslararası bir örgüt olarak verdiğimiz destek yeterli değil. Kuruluş amacımız, hayatta kalmak için temel ihtiyaçları karşılamak.“ ifadesini kullandı.

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Uluslararası Af Örgütü (IOM), Lübnan'da artan kiralar nedeniyle barınaklarda yaşayan insanların oranının daha da artabileceğini söyledi. IOM, tam ölçekli bir savaşın patlak vermesi halinde çok daha büyük bir acil durumun yaşanacağı konusunda uyardı.

'KÖYÜMDE KİMSE KALMADI'

Yarine köyü sakini 41 yaşındaki Faten Halid, İsrail’in saldırıları sebebiyle 6 kişilik ailesinin Tire’deki barınakta yaşadığını belirtti.

Haled ve ailesi, “Bir hafta ya da en fazla bir aylığına gideceğimizi ve sonra geri döneceğimizi düşünüyorduk. Keşke evimize geri dönebilseydik” açıklaması yaptı.

Sınıra sadece 1 km uzaklıktaki evinden İsrail tanklarını görebilen Halid, Yarine'deki hasarın ne kadar kötü olduğunu kendisine söyleyebilecek kimsenin kalmadığını “Şu anda orada yaşayan tek bir kişi bile yok. Köyümde kimse kalmadı. Muhtemelen çapraz ateşte kuşlar bile ölmüştür” sözleriyle belirtti.