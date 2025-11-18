İsrail zindanları Filistinlilere mezar oluyor

Haberin Devamı

İsrail merkezli İnsan Hakları için Doktorlar’ın +972 Magazine dergisi ve İngiliz Guardian ile yürüttüğü araştırmaya göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in gözetimi altındaki cezaevi ve askeri tesislerde en az 98 Filistinli hayatını kaybetti. Çalışmaya göre, yaşamını yitiren Filistinli tutukluların çoğunluğunun sivil olduğu ortaya çıkarken, can kayıplarının pek çoğunun da askerler ve gardiyanlar tarafından uygulanan işkence, tıbbi ihmal ve gıdadan yoksun bırakma gibi uygulamaların doğrudan bir sonucu olduğu kaydedildi. İnsan Hakları için Doktorlar’ın tutuklu ve hükümlüler departmanı direktörü Naji Abbas, son verilerin olayların “tam boyutunu kapsamadığını” kaydederek, “Gözaltında ölen ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz insanlar olduğundan eminiz” ifadesini kullandı.

10 Ekim’de Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes kapsamında İsrail, çeşitli nedenlerle hüküm giymiş 250 Filistinli tutukluyu ve herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın süresiz olarak tutulan bin 700 Filistinli tutukluyu serbest bırakmıştı.