Son dakika... Greta Thunberg: Gazze'de soykırım gerçekleşiyor

İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg, sınır dışı edildiği Yunanistan'da açıklamalarda bulundu.

Thunberg, "Çünkü ülkelerimiz yapmalarını gerekenleri yapmadı. Liderlerimiz bizi temsil etmiyor. Bu insanların var olmasını istiyoruz. Bu yaşananlar utanç verici. İsrail'in burada soykırımı devam ettiriyor ve bir nüfusu yok etmeye çalışıyor. Uluslararası hukuku çiğnediler, insanları aç bıraktılar. Bu savaş suçlarını engelleyemiyoruz, biz gözlerimizi Gazze'den ayıramayız. Bu soykırımları bizim hükümetlerimiz tarafından destekleniyor. Bunu durdurmakta bize düşüyor. Biz kahraman değiliz, biz yapılacak en ufak şeyi yapıyoruz. Bizim yaptığımız sadece onların çağrılarına cevap vermekti" dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.