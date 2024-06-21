İsrail yönetiminde Hamas çatlağı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sekiz ayı aşkın süredir devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik savaşın seyri ve savaş sonrası planlarla ilgili baskılar da sürüyor. Son olarak İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari önceki akşam yaptığı açıklamalarla, Gazze’ye yönelik askeri operasyonların nihai amacını ilk günden beri “Hamas’ı ortadan kaldırmak” olarak ifade eden Netanyahu ile ters düştü.

‘HAMAS YOK EDİLEMEZ’

İsrail Kanal 13 televizyonuna konuşan Hagari, “Hamas bir düşüncedir ve bir düşünceyi ortadan kaldıramayız. Hamas’ı yok etme düşüncesi halkın gözüne kum atmaktır” ifadelerini kullandı. İsrail’in savaş sonrasını da düşünmesi gerektiğine işaret eden Hagari,”Eğer bir alternatif bulamazsak, Hamas Gazze Şeridi’nde kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

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‘HEDEFİMİZ DEĞİŞMEDİ’

Hagari’nin sözlerine Netanyahu’nun ofisinden kısa sürede yanıt geldi.

İsrail Başbakanı’nın ofisinden yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun liderliğindeki siyaset ve güvenlik kabinesi, savaşın hedeflerinden birini, Hamas’ın askeri ve idari açıdan yok edilmesi olarak belirledi ve İsrail ordusu da bunu yapacaktır” denildi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de “Kahraman savaşçılarımız var. Hagari bunları konuşmak yerine askerlerimize odaklanmalı ve zafer için çabalamalıdır” sözlerini kaydetti.

FİKİR AYRILIKLARI

Hagari’nin açıklamaları İsrail yönetiminde ve siyasetinde bir süredir devam eden fikir ayrılıklarının parçası olarak görülüyor. Bu ay başında Benny Gantz savaş sonrası planlarının İsrail gündemine gelmemesi nedeniyle savaş kabinesindeki görevinden ve koalisyondan ayrılmıştı. Başbakan Netanyahu en yakın müttefiki ABD’nin ve ülkesindeki siyasilerin baskısına rağmen savaş sonrası senaryolarını görüşmekten kaçınıyor.