İsrail, Yemen'deki havalimanını vurdu

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Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının başkentteki Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nda patlamaların yaşandığı bildirildi. Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüldü.

مباشر... مطار صنعاء الدولي pic.twitter.com/3PtAHXh5sa — محمد الوشلي (@mhmdals15036242) May 6, 2025

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan bir İsrailli yetkili, Yemen'deki saldırıların sona ermeyeceğini söyledi.

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İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), 24 saat içinde ikinci kez Yemen'deki Husileri hedef aldı. IAF, Husilerin Ben Gurion Havalimanı'na füze fırlatmasına yanıt olarak Sana'daki havalimanının altyapısını tahrip ederek işlevsiz hale getirdi. İsrail ordusu ayrıca, Husilerin enerji kaynağı olarak kullandığı Sana çevresindeki elektrik santrallerini de vurdu."