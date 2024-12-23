İsrail yardımları içeri almıyor... Gazze soğukta insanlık bekliyor

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Gazze Şeridi’nde 14 aydır süren İsrail saldırıları yüzünden yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinlinin büyük bir çoğunluğu, sert kış şartlarıyla mücadele ediyor. Gıda sıkıntısının hâlâ devam ettiği bölgede aileler, yıpranmış çadırlar ve yamalı brandalar altında kendilerini soğuktan ve yağmurdan korumaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre en az 945 bin kişi kışlık malzemeye ihtiyaç duyarken, İsrail’in engellemesi yüzünden kamyonlar dolusu yardım haftalardır Gazze’nin dışında bekliyor.

ÇADIRLARI FARELER YİYOR

BM’ye bağlı Filistin Ajansı UNRWA Sözcüsü Louise Wateridge, Gazze’de kış için tüm yıl boyunca planlama yapıldığını ancak bölgeye ulaştırabildikleri yardımların “yeterli olmaktan çok uzak olduğunu” belirtti. UNRWA, son dört hafta içinde İsrail’in abluka ve saldırıları altında olan kuzey Gazze’de 6 bin çadır dağıttı ancak yardım şeridin diğer bölgelerine ulaştırılamadı. İsrail hükümetinin onay vermemesi yüzünden Ürdün’de yaklaşık 22 bin çadır, Mısır’da 600 bin battaniye ve 33 kamyon dolusu şilte haftalardır bekliyor. Ajansın açıklamasına göre şiltelerin ve battaniyelerin çoğu, hava koşulları ve kemirgenler yüzünden tahrip olmuş durumda. Bu arada Uluslararası Kurtarma Komitesi Müdür Yardımcısı Dionne Wong ise “ilgili makamlardan alınması gereken çok sayıda onay olduğu için” Filistinli çocuklara kışlık kıyafet gönderemediklerini açıkladı.

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HZ. İSA’NIN DOĞUM YERİNDE NOEL KUTLANMAYACAK

Hz. İsa’nın doğum yeri olan ve Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen birçok mekâna ev sahipliği yapan Batı Şeria’daki Beytullahim kentinde Noel kutlamaları Gazze saldırıları sebebiyle iptal edildi. Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman, “Belediye, İsrail’in Gazze’ye ve tüm Filistin’e karşı zulmünü reddettiğimizi teyit etmek amacıyla bu yıl Noel kutlamalarını dualar ve dini ritüellerle sınırlamaya karar vermiştir” dedi. Geçen sene de İsrail’in saldırıları sebebiyle Beytullahim’de kutlama yapılamamıştı.

ATEŞKES DÜĞÜMÜNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Gazze’de ateşkes ve rehine takası için tekrar başlayan müzakerelerde ilerleme yaşanıp yaşanmadığı konusundaki belirsizlik sürüyor. Müzakerelere katılan Filistinli bir kaynağın İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye söylediğine göre “sürecin yüzde 90’ı” tamamlanmış durumda. Ancak Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’nda İsrail birliklerinin varlığı dahil, taraflar arasında bazı önemli sorunlar hâlâ çözülmeyi bekliyor. Mısır’da bir araya gelen Hamas ve Gazze’deki diğer silahlı gruplar, “İsrail’in yeni koşullar dayatmaması halinde” ateşkes anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduklarını bildirdi.

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