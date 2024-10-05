İsrail vites düşürmüyor: ‘Sürprizlerimiz bitmedi’

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İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın birinci yılını doldurmak üzere olduğu bir dönemde, İsrail ordusunun Lübnan’da Hizbullah’ı hedef alan saldırıları ve İran’ın Hasan Nasrallah’ın öldürülmesine balistik füzelerle verdiği yanıt bölgedeki tansiyonu hat safhaya çıkardı. Tüm dünya İsrail-Hizbullah-İran üçgeninde çatışmaların daha yıkıcı bir evreye geçip geçmeyeceğini merak ederken, İsrail ordusu dün sabaha karşı Lübnan’a yönelik en yıkıcı saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail’in Lübnan’ın güneyi ve Suriye-Lübnan sınır kapısını hedef alan saldırılarından saatler sonra cuma hutbesine çıkan İran’ın dini lideri Ali Hameney ise “direnişten geri adım yok” mesajı verdi.

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Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi yine yoğun hava saldırılarının hedefi oldu.

HALEFİNİ DE Mİ VURDULAR

İsrail ordusu önceki gece yine Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef aldı. Art arda gerçekleşen şiddetli patlamaların evlerde sarsıntılara neden olduğu belirtilirken, Amerikan Axios’a konuşan İsrailli yetkililer saldırının hedefinin geçen hafta öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Seyfeddin olduğu iddia edildi.

SURİYE’YE GEÇİŞ DURDU

İsrail’in sabah saatlerinde ise Lübnan’ın Suriye ile olan Masnaa sınır kapısına düzenlediği saldırının, yüz binlerce insanın İsrail saldırılarından kaçmak için kullandığı yolu kapattığı bildirildi. Saldırı sonucunda sınır kapısı yakınındaki yol, 4 metre genişliğinde bir krater oluşmasının ardından kapatıldı. İsrail ordusu, Hizbullah’ın İran silahlarının Lübnan’a sokmak için kullandığı 3.5 kilometre uzunluğunda bir tünelin imha edildiğini duyurdu. İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının artmasının ardından on binlerce kişi bu yoldan Suriye’ye geçmişti.

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GÜNEYDE TAHLİYE UYARISI

Öte yandan dün İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee’nin Lübnan’ın güneyinde bulunan 35 köy ve beldede yaptığı tahliye çağrısı, kara operasyonu kapsamının genişleyebileceği şeklinde yorumlandı. Tahliye uyarısı verilen bölgelerin büyük kısmının Litani Nehri’nin kuzeyinde olması dikkat çekti. İsrail’in kuzey sınırındaki birlikleriyle konuşan Savunma Bakanı Yoav Gallant ise savaşın süreceği mesajını verdi. Lübnan’a yönelik operasyonların “Hizbullah’ın savaş gücü ortadan kaldırılana kadar süreceğini” belirten Gallant, “Cephaneliğimizde daha birçok sürpriz var” ifadesini kullandı.

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Lübnan ile Suriye’yi bağlayan karayolu İsrail’in saldırıları sonucu oluşan hasar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

NASRALLAH’I GİZLİCE GÖMMÜŞLER

İsrail’in düzenlediği hava saldırısında ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cesedinin gizli bir konuma gömüldüğü bildirildi. AFP’ye konuşan Hizbullah kaynakları, Lübnan’daki çatışma ortamının dinmesinin ardından halka açık bir cenaze töreni düzenleneceğini ve Nasrallah’ın kabrinin henüz belirlenmeyen başka bir noktaya taşınacağını söyledi.