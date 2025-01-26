İsrail ve Mısır istisna ABD dışarıya yardımı kesti

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Basına sızan kararnameye göre, “85 gün içinde, tüm dış yardımların hükümet çapında kapsamlı incelemesi tamamlanacak ve Dışişleri Bakanı’na, yardım konusunu değerlendirmesi ve Başkan’a tavsiyede bulunması için bir rapor sunulacak.” Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından dünya çapındaki programlara sağlanan milyarlarca dolarlık fonun kesilmesini öngörüyor. Karar, mevcut dış yardımlar için derhal “durma” anlamına gelirken ve yeni yardımların da önünü kesiyor. Karar metninde, yardımların ABD Başkanı Donald Trump’ın “dış politikasıyla uyumlu olup olmadığına” ilişkin bir inceleme için standartlar geliştirileceği belirtiliyor. Karara göre Ukrayna’ya yapılan yardımların durdurulup durdurulmayacağı da tartışma yaratırken bu hafta bir Pentagon yetkilisi Ukrayna yardımlarının bu karar kapsamında olmadığını söylemişti.