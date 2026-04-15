İsrail ve Lübnan ABD’de buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde TSİ 18.00’da başlayan toplantıda İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, ilk etapta sadece “ateşkesin sağlanması” konusuna odaklanmak üzere bir araya geldi. İsrail basını ise zirvede Lübnan’ın güneyinde Beyrut yönetiminin de rızasıyla “İsrail askeri varlığını” öngören bir planın da sunulduğunu iddia etti. İki taraf arasında 1993’ten bu yana en üst düzey doğrudan temas olan müzakerelere Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Michael Needham ve ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa da eşlik etti.

TARAFLAR PEK UMUTLU DEĞİL

Ancak iki taraf da müzakerelerden “gerçek bir sonuç” çıkmasına pek olası bakmıyor. Al Jazeera’ye konuşan Lübnanlı bir yetkili, söz konusu müzakerelerin “ön hazırlık niteliğinde” olduğunu ve ateşkes harici diğer konuların “daha sonra” görüşüleceğini belirtti. İsrail basınına göre ise İsrailli yetkililer, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı bu zamana kadar silahsızlandıramaması nedeniyle “yüksek beklentiler içinde olmadıklarını” kaydetti. Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise Lübnan hükümetine müzakereleri “iptal etme” çağrısı yaparak “İsrail açıkça müzakerelerin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve kendisiyle barış için olduğunu belirtiyor. Gelin birlikte saldırılara karşı koyalım, sonra geleceği tartışabiliriz” ifadelerini kullandı.

İsrail, ABD ile İran arasında 8 Nisan’da imzalanan ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını savunarak saldırılarını sürdürmüştü.