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İsrail ve BAE anlaştı: Gazze'ye insani yardım gönderilecek

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#İsrail#BAE#Gazze
İsrail ve BAE anlaştı: Gazzeye insani yardım gönderilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 08:11

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için İsrail görüşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iki taraf arasında anlaşma sağlandığını bildirdi. İki ülke arasında varılan mutabakat çerçevesinde acil yardım sevkiyatlarına başlanacak.

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BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tarafların yaptığı görüşmede, ilk aşamada Gazze'deki yaklaşık 15 bin sivilin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için BAE tarafından insani yardım gönderilmesi konusunda uzlaşıldığı kaydedildi.

Resmi WAM ajansının haberine göre, taraflar, yeniden ateşkes anlaşmasına varılması, ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki bölgesel ve uluslararası çabaları da ele aldı.

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YARDIMIN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK

Anlaşma ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların işletilmesi için gereken temel malzemelerin yanı sıra çocuklara yönelik temel ihtiyaçların sağlanmasını ve bu malzemelerin sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli olarak temin edilmesini de içeriyor.

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Bin Zayid, görüşmede, insani ve tıbbi yardımların Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil, yoğun, güvenli ve herhangi bir engele takılmadan ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden (BM) dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11 haftadır insani yardım ambargosu uygulayan İsrail'in 93 tırın girişine izin verdiğini duyurmasına rağmen Filistinlilere yardımın ulaştırılmadığı bildirilmişti.

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YARDIMLAR FİLİSTİN'E GİRMİŞ ANCAK DAĞITILMAMIŞTI

Yardım tırlarının Filistin tarafına geçmesine rağmen dağıtılamadığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle İsrail ambargosuyla insani krize sürüklenen Filistinlilere ulaşamadığı belirtilmişti.

Uluslararası kuruluşlar, kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğu uyarısını yapıyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze Şeridi’nde "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin kararın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Tel Aviv'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındığını bildirmişti.

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#İsrail#BAE#Gazze

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