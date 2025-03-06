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İsrail ve ABD'den ortak tatbikat: İran'a mesaj niteliğinde

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#İsrail-ABD Tatbikatı#B-52#F-35
İsrail ve ABDden ortak tatbikat: İrana mesaj niteliğinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:01

İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin dün ortak askeri tatbikat düzenledi. ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu. İsrail basını, Orta Doğu'daki gelişmeler ve tehditler kapsamında bu tatbikatın İran’a bir mesaj niteliğinde olduğunu yazdı.

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İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin “bir dizi senaryo için entegre yetenekler oluşturmayı hedefleyen ortak askeri tatbikat” düzenlediği kaydedildi.

Tatbikatın iki ülke arasında devam eden işbirliğini güçlendirmeyi ve sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağıyla birlikte uçtuğu aktarılan açıklamada, uçuş sırasında ABD ve İsrail unsurlarının, “çeşitli bölgesel tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini arttırmak için iki ordu arasında operasyonel koordinasyon pratiği yaptığı” vurgulandı.

İSRAİL BASINI: İRAN'A MESAJ NİTELİĞİNDE

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İsrail basını, Orta Doğu'daki gelişmeler ve tehditler kapsamında bu tatbikatın İran’a bir mesaj niteliğinde olduğu kaydedildi.

Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı.

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#İsrail-ABD Tatbikatı#B-52#F-35

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