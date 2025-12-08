×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail ve ABD'den ortak tatbikat

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#Tatbikat
İsrail ve ABDden ortak tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 10:16

İsrail ordusu, ABD ve İsrail donanmalarının bir hafta sürecek ortak tatbikat başlattığını duyurdu.

Haberin Devamı

İsrail ordusu, ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının "stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak deniz tatbikatı başlattığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak" olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun binlerce denizci gönderdiği bir hafta sürecek tatbikatın 2022 ve 2023 yıllarında da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

İsrail ordusu, tatbikatın nerede gerçekleştirildiğini açıklamadı.

Gözden KaçmasınNamlular Türkiye ve KKTC’ye bakacak… AB’den Rumlar’a silah desteğiNamlular Türkiye ve KKTC’ye bakacak… AB’den Rumlar’a silah desteğiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#ABD#Tatbikat

BAKMADAN GEÇME!