İsrail uzun savaşa hazırlanıyor

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ABD’de görevden ayrılmasına 4 ay kala Başkan Joe Biden yönetimi, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılması için son kez şansını denemeye hazırlanıyor. Washington, bir anlaşmaya varılması konusunda “iyimser olmamasına karşın” Tel Aviv ile arabuluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalışıyor. ABD’nin “son fırsat” olarak nitelendirdiği yeni önerinin kısa süre içerisinde taraflara gönderilmesi bekleniyor.



HAMAS’IN YENİ TALEBİ

Beyaz Saray’ın taraflara “kabul edin ya da masadan kalkın” ültimatomu vermeyi planladığı yeni teklifin ayrıntılarına dair bilgi verilmezken, Amerikan basınına göre bu son teklif de Hamas’ın itirazları sebebiyle çıkmaza girmiş durumda. Washington Post gazetesine konuşan ABD’li kaynaklar, teklifin hazırlık aşamasında Hamas’ın masaya yeni talepler getirdiğini öne sürdü. Hamas, Gazze’deki rehinelerin karşılığında serbest kalacak müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkûmların sayısını arttırmak istedi. Daha önceki anlaşma çabaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndan çekilmeme ısrarı yüzünden sekteye uğramıştı.

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HER CEPHEDE SAVAŞ

Öte yandan İsrail basınına göre ateşkes anlaşmasının mümkün olmadığını düşünen Tel Aviv hükümeti, bölgede yoğun ve uzun soluklu bir savaş için hazırlanıyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, “ufukta anlaşma olmadığı inancıyla tüm cephelerde uzatılmış bir savaş olasılığına hazırlık” için güvenlik toplantısı düzenlediğini yazdı. Buna göre İsrail ordusu, Gazze’deki askeri operasyonlarında, “D aşamasına” geçerek rehinelerin olmadığı bölgelerde saldırılarına devam edecek. Lübnan cephesinde ise İsrail Hava Kuvvetleri, Hizbullah’la büyük çaplı bir çatışmaya hazırlık olarak grubun mühimmat altyapısını hedef almayı sürdürecek. Plan kapsamında, ağustos ayının sonlarında işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik başlayan yıkıcı operasyona da devam edilecek.

750 BİN İSRAİLLİ ANLAŞMA İÇİN SOKAKTA

İsrail’de binlerce kişi Gazze’de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ve hükümetini protesto etti. Ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart taşıyan göstericiler, ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapattı. Organizatörler Tel Aviv’de 500 bin, diğer kentlerde ise 250 bin kişinin sokağa indiğini belirterek bunun şu ana kadar ateşkes talebiyle gerçekleştirilen en büyük protesto gösterisi olduğunu açıkladı. Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi’nden (ACLED) alınan verilere göre, geçen yılın Ekim ayından bu yana İsrail genelinde ayda ortalama 113 protesto gerçekleşti.