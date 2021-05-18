Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Han Yunus kentindeki bazı noktaları vurdu.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 65 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılarda Cibaliya, Ez-Zeytun ve Er-Rimal semtlerindeki Hamas hedeflerinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, Hamas yöneticilerinin evlerinin de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada ise Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı ifade edildi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, roketlerin bir kısmının Gazze içinde düştüğü, bir kısmının, hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi.

İSRAİL İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İsrail ordusu bugün Ürdün yakınlarındaki Ağvar bölgesine bağlı Vadi el-Uyun'da insansız bir hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail güçlerinin söz konusu İHA’yı takip ettiği ve İsrail hava sahasına yaklaştığı anda vurduğunu ifade etti.

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